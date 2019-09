Peter Cusack: “As crises ambientais têm grande impacto na paisagem sonora”

Entrevista

A forma como as transformações ambientais geram efeitos na paisagem sonora é um dos focos de atenção do inglês Peter Cusack, artista sonoro e “jornalista sónico”, que irá estar em destaque no Lisboa Soa, o evento que cruza som, ecologia e urbanismo, na Estufa Fria, de 12 a 15 de Setembro.