Fadista Carlos Leitão lança Casa Vazia, com letra de Júlio Machado Vaz

O terceiro disco de Carlos Leitão, fadista e também compositor, já tem data de lançamento: 13 de Setembro. O primeiro tema, Dona Maria Dilema, com letra de Salvador Sobral e música de João Só, foi divulgado em Junho. Agora, o vídeo que aqui se estreia é o que dá título ao disco, Casa Vazia, com letra de Júlio Machado Vaz (que participa na gravação dizendo uma parte da letra, a primeira que escreve para fado) e música de Armando Machado. Com Carlos Leitão (voz) estão Henrique Leitão e Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa), Luís Pontes (viola de fado) e Carlos Menezes (baixo acústico). Casa Vazia será apresentado ao vivo no Teatro Villaret, em Lisboa, em 23 de Outubro.