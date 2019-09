“Ardia tudo à volta”. Alojamento turístico e casas evacuados

“Os meus filhos brincaram ali”, lamentava Isabel Costa quando olhava para o que restava de uma casa de madeira construída numa árvore da unidade hoteleira que criou em São João de Loure, em Albergaria-a-Velha. Os fogos da madrugada desta sexta-feira haviam-lhe levado aquele quarto no topo da árvore, “o top de vendas” da Vale da Silva Villas. Vinte turistas que lá estavam hospedados também tiveram de fugir pelas 5h com receio do fogo. “Estava tudo a arder à volta. Não houve uma fatalidade porque Deus não quis”, diz a empresária.

Continuar a ler