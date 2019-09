Transplantados 506 órgãos nos primeiros sete meses do ano

Nos primeiros sete meses do ano transplantaram-se 506 órgãos. Um acréscimo de 36 órgãos transplantados, ou seja mais 8%, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST). Os transplantes que aumentaram foram os renais e os hepáticos.

Continuar a ler