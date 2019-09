Cabazes alimentares para famílias carenciadas vão ser melhorados e incluir novo manual de chef

A prova de que é possível confeccionar comida saudável, diversificada, de uma forma simples e com pouco dinheiro está na nova proposta de composição dos cabazes alimentares distribuídos no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas que nesta sexta-feira vai ser divulgada pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Continuar a ler