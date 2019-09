Detectado em Espanha novo lote de carne com listeriose. Marca não é vendida em Portugal

O Governo regional da Andaluzia lançou, esta sexta-feira, um alerta nacional, depois de ter sido detectado um novo lote de carne contaminado com a bactéria que provoca listeriose. Testes realizados à carne picada da fábrica da empresa Sabores de Paterna, sediada em Cádiz, revelaram a presença desta bactéria.

O conselheiro (ministro regional) de Saúde da Andaluzia, Jesús Aguirre, adiantou não existir qualquer caso directamente relacionado com esta carne, mas revelou terem sido encontrados vestígios da bactéria na fábrica de carnes em questão. Para além do encerramento provisório do centro de produção, as autoridades procederam ainda à recolha de todos os produtos da Sabores de Paterna do mercado. ​

Fonte da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) confirmou ao PÚBLICO que esta carne não é comercializada em Portugal. A mesma fonte adiantou que o lote contaminado, com 30 quilos de carne, foi detectado na origem (fábrica), não tendo chegado às prateleiras dos supermercados.

A suspeita recaiu sobre esta empresa depois de um jovem de 14 anos ter sido hospitalizado com sintomas de listeriose, após ter consumido uma sanduíche com carne desta empresa. O jovem avisou os médicos que tinha consumido este produto alimentar, adquirido pela família num estabelecimento comercial em Conil, região de Cádiz. Apesar de os testes ao jovem não terem detectado a bactéria, a Direcção-Geral de Saúde Pública de Madrid contactou a homóloga andaluza, alertando-a para a possibilidade de novos casos na região.

Para além da região de Cádiz, pensa-se que esta carne tenha sido distribuída em Madrid, Málaga e Huelva. Os fornecedores destas zonas estão a ser contactados pelas autoridades. Ainda não foi possível apurar com exactidão a quantidade de produto contaminado que se encontra em circulação.

Em Agosto, duas mil embalagens de carne picada La Mecha, fabricada pela Magrudis, empresa sediada em Sevilha, foram recolhidas, depois de ter sido decretado o alerta sanitário na comunidade autónoma da Andaluzia. À semelhança deste novo lote, a carne desta empresa não era comercializada em Portugal.

O surto de listeriose em Espanha já provocou três mortes e cinco abortos.

O que é a listeriose?

A listeriose é provocada pela bactéria Listeria monocytogenes. Transmitida através dos alimentos apresenta, na maior parte dos casos, sinais e sintomas idênticos aos da gripe, como febre e dores de cabeça. A bactéria aloja-se no intestino, onde se reproduz, e entra no aparelho circulatório.

Os alimentos mais susceptíveis de contágio são os produtos lácteos, carne crua ou mal passada e vegetais em decomposição.

Na maioria dos casos, a bactéria é destruída pelo sistema imunitário, mas pode tornar-se perigosa quando atinge pessoas com o sistema imunitário debilitado — recém-nascidos, idosos e doentes. As grávidas também são um grupo de risco. A bactéria pode causar meningite e gastroenterites, nos casos mais graves.