O “ninguém comeu ninguém” de Jerónimo de Sousa

Ao fim de 5 minutos, Jerónimo de Sousa respondia com toda a calma: “Aqui, ninguém comeu ninguém”. Foi no frente-a-frente com António Costa, na SIC, e é uma declaração política relevante que encerra todos os dilemas com que o PCP se viu confrontado nestes anos por ter ajudado a criar a geringonça. Jerónimo de Sousa quis deixar claro que nunca foi enganado por António Costa ou, por outras palavras, que o PCP nunca “se vendeu por um prato de lentilhas”, usando outra expressão que o secretário-geral dos comunistas gosta de utilizar.

A dúvida tem emergido recorrentemente: afinal, o PCP ganhou mais do que perdeu por ter feito a geringonça ou houve alturas em que o PS trocou-lhe as voltas? Uma parte da resposta é simples: ganhou porque conseguiu convencer o PS a aprovar os manuais escolares gratuitos, os passes sociais muito mais baratos, um aumento no abono de famílias e nas pensões de reforma. A lista é grande, estas são algumas das medidas que surgem logo à cabeça.

E deixou-se ou não enganar pelo PS? Por que é que se fala nisso? Bom, porque há uma coisa a que se chama défice e temos a situação bizarra de termos défices historicamente baixos que só foram possíveis graças a Orçamentos do Estado aprovados com o voto do PCP, BE e Os Verdes (2% em 2016, 0,9% em 2017, 0,7% em 2018 e 0,2% em 2019).

Se há cinco anos dissessem que um dia iríamos ter um défice de 0,7% com a ajuda dos partidos à esquerda do PS alguém acreditaria?

O incómodo que agora Jerónimo de Sousa tenta disfarçar tem sido, porém, recorrentemente verbalizado. “Por que é que nos Orçamentos do Estado existem verbas previstas [para reforço dos serviços públicos] e o Governo não o faz? Por que é que o Governo espalha outdoors pelo país a dizer que o défice deve ser o alfa e o ómega do país e continua a não responder à dignidade na vida das pessoas?”, perguntava a deputada Rita Rato em Junho na interpelação ao Governo sobre “falta de pessoal nos serviços públicos”.

"O investimento público sofre desta contradição. Foi uma escolha do Governo PS porque nada obrigava a esta redução do défice tão exigente que vai para além das próprias exigências da União Europeia”, dizia Jerónimo de Sousa em Março queixando-se da “obsessão do PS com o défice” quando foi tornado público que o défice orçamental de 2018 ficou nos 0,5% do PIB, abaixo dos 0,6% previstos pelo Governo.

Na discussão do OE19, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, já avisava que as negociações estavam mais difíceis porque o Governo estava “deslumbrado com as metas do défice”. O Governo está a ir além dos objectivos fixados “com prejuízo da resolução dos problemas do país”, insistia o deputado Paulo Sá.

A verba dos 800 milhões de euros não deve ser aplicada na “redução acelerada do défice” mas “na resolução dos problemas das pessoas, dos utentes do SNS”, dizia Carla Cruz a Mário Centeno, numa audição parlamentar em Abril do ano passado, perante a intenção do Governo de rever o défice para 0,7%. "O Governo teve uma situação orçamental melhor do que tinha previsto e, em vez de a utilizar para resolver problemas urgentes do povo e do país, utilizou-a para reduzir o nível do défice ainda mais do que já tinha decidido reduzir, sendo mais papista que o papa”, acrescentava, por seu turno, na mesma altura, Jerónimo de Sousa.

A verdade é que o PCP falhou a previsão, feita na reacção oficial à mensagem de Natal de António Costa em 2017, de que “só sobrarão promessas” se o Governo continuar “amarrado” ao défice.

Confrontado com estas críticas, Costa tem respondido que se o PS “estivesse a abandonar alguns dos compromissos assumidos, aí sim, havia razões para alguém se queixar. Felizmente, não é essa a circunstância"​. O que significa? Que Costa tem razão, as declarações conjuntas assinadas não o impedem de perseguir o défice zero. Quer isso dizer que se fosse hoje o PCP gostaria de lá ter posto uma alínea sobre metas orçamentais? Talvez.

Curiosamente, Mário Centeno assumiu ontem, pela primeira vez, que está disposto a deixar subir, nos próximos anos, o valor do défice até aos 2%. É um amortecimento para a recessão mundial e pode ser também para o anúncio que aí virá, em plena campanha eleitoral, da previsão do INE para o valor do défice deste ano.

Reformulo, pois: se há uns anos dissessem que um dia iríamos ter um défice abaixo de 0,2% com a ajuda dos partidos à esquerda do PS alguém acreditaria?