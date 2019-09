Rui Rio recupera TGV

O líder do PSD apresentou nesta sexta-feira, na Alfândega do Porto, o programa eleitoral do PSD às legislativas de 6 de Outubro. No âmbito da ferrovia, diz o programa que é preciso estudar, planear e projectar uma nova ligação nacional Sul-Norte em alta velocidade em bitola europeia, com as respectivas ligações à fronteira e à Europa, preparadas para tráfego de passageiros e mercadorias, num modelo de equilíbrio territorial e financeiro, e com ligação aos principais terminais logísticos nacionais e internacionais (incluindo portos e aeroportos). Esta era uma ideia que Rui Rio já defendia em 2006.

