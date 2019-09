Presidente diz estar a acompanhar fogos com “muita atenção”

O Presidente da República disse nesta sexta-feira estar a acompanhar com “muita atenção” os incêndios, nomeadamente através de contactos com os autarcas, elogiando a resposta “muito apreciável” das câmaras e da protecção civil.

“Ao longo dos dias tenho estado em contacto com os presidentes de câmara. Ainda há pouco falei com o de Albergaria-a-Velha [Aveiro] porque o panorama muda de hora a hora, falei mais cedo com o de Baião [Porto] e tinha falado com outros nos dias anteriores e, isso, permite-me ter um retrato da situação”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado falava à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto, nos jardins do Palácio de Cristal, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira.

As últimas notícias que teve a propósito dos fogos que lavram no país, nomeadamente quando se deslocava para o Porto, eram “mais positivas e menos preocupáveis” do que outras que recebeu na noite de quinta-feira, contou.

Atendendo ao momento e à situação actual, Marcelo Rebelo de Sousa considerou haver uma capacidade de resposta “muito apreciável” por parte das autarquias locais e de toda a “máquina da protecção civil”.

Contudo, o Presidente da República espera que o período de alerta vermelho, sob o qual Portugal está até domingo, passe rápido, que o vento deixe de ser o problema que tem sido e que as horas da noite que têm sido de temperatura mais baixa, mas de mais vento, não causem a preocupação que tem causado. "Vou acompanhando com muita atenção tudo o que tem sido feito”, garantiu.

Questionado pelos jornalistas sobre os acidentes que, neste período de combate a incêndios têm acontecido, o Presidente da República disse não querer comentar o assunto porque as situações são muito diversas, pelo que não vale a pena fazer uma apreciação agora. “Depois, há tempo para fazer uma avaliação”, reforçou.

O chefe de Estado revelou ainda ter falado pessoalmente com a mulher do piloto do helicóptero que, na quinta-feira, caiu enquanto combatia um incêndio em Valongo, no distrito do Porto. Falando numa morte em “condições muito trágicas”, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ter manifestado condolências e solidariedade pela “perda de um homem novo e pai de uma criança de um ano”.

Satisfeito com número de debates

Sobre as legislativas, o Presidente da República considerou"muito positivo” a multiplicidade de entrevistas e debates entre candidatos e espera que também seja “dada voz” aos partidos que não têm representação na Assembleia da República. Referindo não poder fazer comentários neste período pré-eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou apenas satisfação pelo número de entrevistas e debates que têm havido nos órgãos de comunicação social aos líderes dos partidos candidatos às eleições de 6 de Outubro, acrescentando ser “muito positivo” para a opinião pública.

O chefe de Estado salientou também as audiências de alguns desses debates, lembrando que um deles ultrapassou um milhão de espectadores. “Não esperaria”, confidenciou, mostrando esperança de que seja também “dada voz” aos partidos não representados no parlamento, porque esses não vão participar em debates. “Tradicionalmente havia, pelo menos nos canais públicos, [debates] com todos os candidatos, mas isto é um problema de princípio porque, de facto, não se pode deixar de dar voz àqueles partidos que não têm assento na Assembleia da República, mas que o querem ter”, reiterou.

O Presidente da República espera que a “atenção” dada a este período pré-eleitoral pelos órgãos de comunicação social permita às pessoas formularem juízo de voto e votar, diminuindo a “percentagem demasiado elevada” de abstenção que houve nas eleições europeias em Maio.