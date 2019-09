Marcelo não autoriza uso da sua fotografia em campanha do PS

A imagem de Marcelo Rebelo de Sousa junto ao candidato socialista do círculo de Coimbra num flyer de propaganda para estas eleições legislativas não agradou ao Presidente da República. “O Presidente da República não autoriza nem autorizará a utilização da sua imagem por qualquer candidato ou candidatura às próximas eleições”, lê-se numa nota publicada esta sexta-feira no site da Presidência.

Em causa está a utilização da imagem de Marcelo Rebelo de Sousa junto ao candidato Pedro Coimbra, candidato do PS, pelo círculo eleitoral de Coimbra, embora a nota não se refira a nenhuma situação em concreto.

A figura do Presidente da República surge ao lado de um texto do candidato, que faz um balanço da última legislatura. “Percorremos a região lés-a-lés, vezes sem conta, trazendo membros do Governo, dialogando com as mulheres e os homens que são a verdadeira razão das nossas políticas, sempre com grande disponibilidade e proximidade”, lê-se no texto da candidatura socialista de Coimbra, que é ilustrado com uma fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa ao lado de Pedro Coimbra.

Foto DR