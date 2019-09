Muitos parabéns Jorge e Bárbara!

Por ocasião do Campeonato Mundial de Judo organizado em Tóquio, dois judocas portugueses alcançaram resultados históricos, nomeadamente, o atleta Jorge Fonseca, com a medalha de ouro na categoria de -100 kg, e a atleta Bárbara Timo, com a medalha de prata na categoria de -70 kg. Entendo que foi a primeira vez que um judoca português ganhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Judo. Gostaria, assim, de expressar as minhas mais cordiais felicitações a ambos os judocas.

O Judo é um desporto de origem japonesa, e neste campeonato de judo decorrido em Tóquio, sinto-me muito feliz enquanto embaixador do Japão em Portugal pelo desempenho exemplar dos atletas portugueses. Sei que, em Portugal, o falecido Kiyoshi Kobayashi iniciou o treino e a orientação do judo, a partir da sua chegada em 1958, para polícias, alunos da academia militar e em muitas outras escolas de judo, contribuindo para criar a base do desenvolvimento do judo português. Este facto deixa-me bastante comovido.

Os Jogos Olímpicos serão organizados no próximo ano em Tóquio e a equipa da delegação portuguesa realizará o estágio final pré-olímpico em Kaga, cidade registada pelo governo japonês como “host town”. Espero sinceramente que o elo de amizade entre os dois países continue a crescer através do judo, e que a delegação portuguesa alcance o seu melhor desempenho nos Jogos Olímpicos em Tóquio.

Jun Niimi, embaixador do Japão em Portugal

O Bolsonaro da Madeira

Já estávamos bem aviados dos Trumps que querem comprar a Groenlândia ao preço da chuva, quando não conseguem gerir Porto Rico, dos Orbáns inspiradores dos murais de arame farpado, dos Bolsonaros que fomentam o fogo na Amazónia enquanto aguarda o tacho para o filho com aspiração a embaixador. Estávamos ligeiramente aliviados até a nova investida dos Salvinis e Johnsons. E eis senão quando cai-nos na sopa um Bolsonaro na Madeira que inspirado na Amazónia quer asfaltar a floresta laurissilva. Que lhe façam bom proveito os futuros turistas a passear pelos túneis e a banharem-se no asfalto da montanha.

Eliseu Gomes, Rio de Mouro

Desertificação de Portugal

Como se pretende travar a desertificação, se os períodos de chuva são cada vez mais raros e a pouca humidade que sobra nos solos é autenticamente chupada pelos eucaliptos que, como o povo bem sabe, secam tudo à volta? Ou se apontam as prioridades para o tratamento adequado dos solos, fazendo tudo para lhes manter a humidade de que necessitam, ou se continua a dar prioridade à celulose para o fabrico da pasta de papel, para gerar as mais que necessárias divisas da sua exportação. Ter sol na eira e chuva no nabal é coisa que o povo sabe há séculos não ser de todo possível!

Carlos Gilbert, Porto