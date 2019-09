Morreu Robert Mugabe, que durante 37 anos liderou os destinos do Zimbabwe. Tinha 95 anos e morreu em Singapura, segundo a Reuters, onde estava internado desde Abril.

Robert Mugabe já viajava regularmente para Singapura para consultas médicas especializadas. Em Agosto, o actual Presidente do país, Emmerson Mnangagwa, afirmou que o estado de saúde de Mugabe estava a evoluir “bem” e que poderia “ter alta em breve”.

Mugabe foi o primeiro chefe do Executivo eleito depois da independência do Reino Unido, em 1980 – cargo que o próprio aboliu sete anos mais tarde, tornando-se presidente. Foi afastado do poder em 2017, depois de um golpe militar.

A sua morte foi anunciada pelo presidente Emmerson Mnangagwa na sua conta oficial do Twitter. “É com a maior tristeza que anuncio a morte do pai fundador e antigo presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe”, pode ler-se na mensagem publicada na rede social. Um “ícone da libertação” e um “pan-africanista que dedicou a sua vida “a emancipação e empoderamento do seu povo”, descreve Mnangagwa. “A sua contribuição para a história da nossa Nação e continente nunca será esquecida.”

Mnangagwa foi vice-Presidente do país quando Mugabe estava no poder. Foi destituído em 2017.

Herói da luta pela independência, os últimos anos de Mugabe no poder foram marcados pelas dificuldades económicas do país, com o seu regime a degenerar no autoritarismo e caos. E foi o último dos da geração dos libertadores a sair do poder.

Robert Gabriel Mugabe nasceu numa missão católica em Kutama, no que era então a Rodésia do Sul, a 21 de Fevereiro de 1924. Filho de um carpinteiro, foi educado em escolas missionárias católicas e formou-se como professor.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estudou na Universidade de Fort Hare na África do Sul, onde conviveu com alguns dos futuros líderes históricos africanos como Julius Nyerere (Tanzânia) ou Kenneth Kaunda (Zâmbia). Foi depois para o Ghana ensinar e regressou à Rodésia do Sul para se juntar ao movimento de libertação.

Nos anos 60 do século passado foi preso pela primeira vez por lutar contra o regime da Rodésia. Sem julgamento, passou dez anos nas cadeias do regime branco de Ian Smith de onde sai para Moçambique. Desde aí, liderou os ataques de guerrilha contra a Rodésia. .

Negociador experiente, conseguiu os acordos políticos necessários para dar a independência ao Zimbabwe, com as primeiras eleições (que o próprio viria a ganhar) a acontecer em 1980.