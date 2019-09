Em Matosinhos, a pista de dança é no parque de estacionamento

O Rooftop Open Air estreia-se em Matosinhos para três edições que prometem transformar o 7º andar do parque de estacionamento SABA numa pista de dança, ao som de música electrónica nacional. Nos dias 7, 14 e 21 de Setembro, entre as 15h e as 22h, não passam carros neste local: diz-se adeus ao Verão a dançar.

De entrada gratuita, os sunsets visam “dar a conhecer o espaço – próximo do Porto de Leixões, da ponte móvel de Leça e do Terminal de Cruzeiros e com uma vista fantástica para o centro da cidade – e os DJ’s, conhecidos a nível nacional e internacional”. Quem o diz é Pedro Soares, director do RUA Street Food Market, que crê estarem reunidos “todos os ingredientes” para o sucesso da iniciativa. “É a primeira vez que fazemos um evento deste género, em que os sunsets são apenas dedicados à música e à contemplação do cenário envolvente”, explicou o responsável à Fugas.

Questionado sobre o surgimento desta ideia, o organizador revelou que a mesma surgiu aquando de uma visita ao local. “Vi um enquadramento visual único, com uma vista fantástica. Não existe igual no Grande Porto”, frisou Pedro Soares, acrescentando que, no local, haverá também food trucks para aqueles que quiserem aproveitar as sete horas de música e diversão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num “ambiente de festa” e com um investimento que rondou os 3 mil euros, Miguel Rendeiro, Armando e Zayan farão as delícias dos espectadores no dia 7. O dia 14, por sua vez, está reservado para Diana Oliveira e Call. Serginho e Sineiro encerram as festividades, no dia 21.

Com o apoio da Câmara de Matosinhos, a organização do evento fica a cargo do RUA Street Food Market, em parceria com a Cerveja Nortada e The Liquid Skin Studio.