Sete ideias para sair esta semana

FIGUEIRA DA FOZ

Figueira a dar raia

De 6 a 15 de Setembro

Restaurantes Caçarola Dois, Caçarola I, Casa Marquinhas, Lota Nova, Adega da Quinta, Dory Negro, Marégrafo, Casa Mota e Aldente

Até 15 de Setembro, a raia é rainha e senhora das ementas de nove restaurantes figueirenses. Das especialidades servidas com o peixe frito às receitas de ensopado e caldeirada, o Festival Gastronómico da Raia traz muito por onde escolher e mostrar que o potencial deste destino não fica pelo areal da praia. A riqueza culinária da terra que o diga. No calendário deste ano da Associação Figueira com Sabor a Mar, que o organiza, este é já o quarto evento, depois dos festivais dedicados à lampreia e ao sável em Março, ao polvo em Abril e à caldeirada em Junho. Seguem-se os pratos de búzios (entre 4 e 13 de Outubro) e de bacalhau (de 22 e 30 de Novembro).

Foto DR

BARCELOS, CABECEIRAS DE BASTO, CELORICO DE BASTO, FELGUEIRAS, MELGAÇO, MONÇÃO, PENAFIEL E VALONGO

Brindar sem reservas

Dia 7 de Setembro

Quinta do Tamariz, Casa da Tojeira, Quinta de Santa Cristina, Quinta da Lixa e Quinta de Maderne, Quinta de Soalheiro, Palácio da Brejoeira, Quinta da Aveleda e Quinta das Arcas

Um Dia de Portas Abertas para mostrar vinhas e quintas com degustações e provas a acompanhar. A proposta vem da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes que, pela primeira vez, junta nove quintas desta rota para um programa que dá a conhecer as empresas e as respectivas referências, assumindo o investimento na relação de proximidade e no contacto directo com os produtores. Promove-se o néctar mas também experiências culturais temáticas como um passeio pelos jardins e interior do Palácio da Brejoeira (5€ a 7,50€); o fabrico de pão com chouriço na Quinta da Aveleda (10€); uma caminhada (grátis) ou o passeio de jipe na Quinta das Arcas (30€, mediante inscrição); uma passagem pelo centro de produção da Quinta da Lixa (5€); ou a história com vista panorâmica na Quinta de Soalheiro (grátis a 65€).

Horário: sábado, das 10h às 19h. Não é necessária marcação prévia.

Programas completos aqui.

Foto Millie Bobby Brown DR

OEIRAS

Cultura pop à margem

De 12 a 15 de Setembro

Passeio Marítimo de Algés

Vem com o carimbo de maior evento de cultura pop do país. Ao recinto instalado à beira-Tejo chegam artistas e fãs de vários quadrantes, do cinema à televisão, passando pela banda desenhada, gaming, cosplay, literatura, videojogos e música. Tudo cortesia da Comic Con Portugal, que volta para uma sexta edição com vários trunfos na manga. A saber: a presença de nomes como Millie Bobby Brown (Stranger Things), Benedict Wong (Avengers), Tricia Helfer (Battlestar Galactica), Alexander Ludwig (Vikings), Itziar Ituño ou Esther Acebo (La Casa de Papel), e os encontros com o actor Joaquim de Almeida, com os escritores Richard Zimler e Filipe Faria ou com o ilustrador Manuel Morgado. Em carteira estão também edições especiais, memorabilia, novidades, torneios e os autógrafos de celebridades.

Horário: todos os dias, das 10h às 22h.

Bilhete diário de 25€ a 35€ (adultos) e a 10€ (crianças dos seis aos 12 anos); passe weekend a 60€ (adultos) e a 15€ (crianças); passe geral a 85€ (adultos) e a 35€ (crianças).

Programa completo disponível aqui.

Foto

CASCAIS

Entre a Arte, o Activismo e a Moda

De 10 de Setembro a 10 de Novembro

CascaiShopping

Figuras coloridas, traços simples, bases street. O estilo de Keith Haring (1958-1990) é reconhecido por todo o mundo, seja em museus, paisagens urbanas ou t-shirts. O artista norte-americano dinamitou fronteiras entre a cultura erudita e popular. Afirmou-se também enquanto activista, envolvendo-se em causas como a luta contra o racismo, as armas nucleares ou a sida (que o vitimou). Esta exposição, a primeira em Portugal desde a que esteve há 15 anos na Culturgest, reúne 17 obras com a sua assinatura. Alinhada com o artista, que defendia a arte em espaços públicos, a mostra chega também a uma carruagem de comboio inspirada nos padrões de Haring e transformada por Akacorleone, e à estação de Cascais, que toma a forma de uma galeria de arte. Para a inauguração, está reservado um momento especial: o live body painting com a modelo Sharam Diniz, numa alusão à performance em que Keith Haring pintou o corpo de Grace Jones.

Horário: todos os dias, das 8h30 às 23h. ​

Grátis

Foto "Sorriso" do Teatro Só DR

ABRANTES, ALCANENA, ALCOBAÇA, BARREIRO, MOITA, MONTIJO, PALMELA, POMBAL, SOBRAL DE MONTE AGRAÇO E TOMAR

Espaço para Manobras

De 13 de Setembro a 31 de Outubro

Vários locais

Dez cidades dão espaço ao terceiro Manobras - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Em cena, ao longo de mês e meio, andam dezenas de artistas a cruzar o teatro com as artes de rua e o audiovisual, seguindo a ideia matriz do projecto da Artemrede: levar aos municípios oficinas e espectáculos que se articulam com o património e com a comunidade locais. Entre eles estão, por exemplo, o Teatro Só, Fernando Mota, a S.A. Marionetas, o Teatro e Marionetas da Mandrágora, a Radar 360º, a Cia Don Davel, a Caótica, a Companhia da Chanca, a Amarelo Silvestre ou o Fiar (a quem cabe o arranque com Das Cinzas, sexta às 21h30, no Jardim da Várzea de Pombal). Programa disponível aqui.

Grátis a 6€

Foto DR

COIMBRA

História às fatias

De 1 a 29 de Setembro

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Em pleno século XIV, a mais conhecida história de amor real conhecia um desfecho trágico: Inês de Castro, amada de D. Pedro, era executada por sentença real e motivos políticos. Ao subir ao trono, e apesar de ter jurado perdão aos assassinos, D. Pedro decide vingar o seu amor, proclamando-a, postumamente, Rainha de Portugal. O momento é levado à cena em Inês de Portugal, pela companhia de teatro Fatias de Cá, a partir de um texto de João Aguiar. A encenação está nas mãos de Carlos Carvalheiro.

Horário: domingo, às 19h19.

Bilhetes a 33,33€ (inclui refeição)

Informações e reservas: 960303991, [email protected]

Foto Ari Aster DR

LISBOA

Terror a preceito

De 10 a 15 de Setembro

Cinema São Jorge

Os 13 anos de terror trazidos pelo MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa são motivo de sobra para quem gosta de descobrir o melhor cinema do género, tanto em títulos da actualidade como em filmes de culto. Acrescente-se, nesta edição, a preocupação ambiental com a escassez de recursos e uma sexta-feira 13 com festa a condizer e temos seis dias de terror ao melhor estilo. Sob o signo da iminência do fim do mundo, o festival tem como convidado de honra o realizador Ari Aster, que vem apresentar Midsommar: O Ritual e lembrar a sua primeira longa-metragem, Hereditário. Em destaque, nas mais de 60 sessões que compõem o cartaz, estão também as homenagens ao veterano actor Jack Taylor e aos 40 anos de Alien. Ma, de Tate Taylor, abre a cortina (dia 10, às 21h10). Para o encerramento, dia 15 às 21h35, foi escolhida a curta Come to Daddy, de Ant Timpson. Paralelamente, há conversas, apresentações de livros, masterclasses, workshops, actividades infantis na secção Lobo Mau e a festa After Dark (na Casa de Desenho, em Santos, dia 13 às 23h).

Bilhetes de 2,50€ a 4,50€/sessão

Programa completo aqui

EXTRA: Cinema

Dor e Glória

Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Julieta Serrano e Leonardo Sbaraglia nos papéis principais, uma história dramática de teor autobiográfico que é a 21.ª longa-metragem do multipremiado realizador espanhol Pedro Almodóvar. Nos cinemas a partir de 5 de Agosto. Mais em Cinecartaz.

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais ideias para sair? Por aqui Guia do Lazer: espectáculos, festas, feiras, artes e mais