Este sábado, é dia de portas abertas nas quintas dos vinhos verdes

“Venha visitar solares, vinhas, adegas, provar vinhos e usufruir de uma experiência única”. O convite vem da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes que, pela primeira vez, junta nove quintas desta rota para um programa que dá a conhecer as empresas e as respectivas referências, assumindo o investimento na relação de proximidade e no contacto directo com os produtores.

Entre as 10h e as 19h, com acesso gratuito na maioria dos casos, é possível entrar nas propriedades e desfrutar do que o mundo da vitivinicultura tem para oferecer, e até a pôr a mão na massa, porque a ideia é promover o néctar mas também as experiências culturais associadas.

No Palácio da Brejoeira, em Monção, o programa Património leva os visitantes ao interior do edifício, aos jardins, à adega e à capela, com uma prova de Alvarinho no caminho (7,50€). A opção Quinta, por 5€, inclui a mesma prova mas passa pelo bosque, vinhas e capela.

Em Penafiel, a Quinta da Aveleda faz uma visita guiada pelos jardins com prova comentada de três vinhos, fabrico de pão com chouriço e degustação de uva, por 10€ (reservas através de [email protected] ou T. 255718242).

Na Quinta das Arcas de Valongo há caminhadas, provas e um passeio rural de jipe (30€, mediante inscrição em www.quintadasarcas.com).

Já a Quinta da Lixa, em Felgueiras, aposta na visita ao centro de produção, com beberete incluído (5€) e no brunch no Monverde Wine Experience (23,50€).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Melgaço, a Quinta de Soalheiro convida a conhecer a adega e a provar o seu vinho com vista panorâmica para o vale. Para uma experiência mais rica, a carta da casa apresenta quatro propostas que acrescentam à visita e ao cenário provas de várias dimensões (15€ a 65€, mediante marcação através de [email protected]).

Estas são algumas das quintas que fazem parte da Rota dos Vinhos Verdes, um circuito que abrange 49 concelhos no noroeste do país e promove o vinho da região com diversas actividades e itinerários.

Dia de Portas Abertas na Rota dos Vinhos Verdes Dia 7 de Setembro, das 10h às 19h BARCELOS Quinta do Tamariz

CABECEIRAS DE BASTO Casa da Tojeira

CELORICO DE BASTO Quinta de Santa Cristina

FELGUEIRAS Quinta da Lixa e Quinta de Maderne

MELGAÇO Quinta de Soalheiro

MONÇÃO Palácio da Brejoeira

PENAFIEL Quinta da Aveleda

VALONGO Quinta das Arcas Programa de visitas disponível em www.vinhoverde.pt

Algumas actividades sujeitas a inscrição