Hotel austríaco processa hóspede por denunciar fotografia de “avô nazi”

Os donos de um hotel austríaco decidiram processar um hóspede alemão depois de este ter publicado uma crítica online em que acusava o hotel de quatro estrelas de decorar o lobby com a imagem de um “avô nazi”, vestido com um uniforme em que aparecia uma cruz suástica. O homem, que nos documentos judiciais aparece identificado como “Thomas K.”, visitou o hotel da localidade tirolesa de Gerlos, em Agosto, juntamente com a sua mulher – e foi aí que reparou em duas fotografias de homens com cruzes suásticas. A notícia é contada esta sexta-feira pelos correspondentes alemães do The Guardian e do The Telegraph.

O homem publicou a crítica nos sites de viagem Booking e TripAdvisor (uma em inglês e outra em alemão) cerca de uma semana depois da sua visita. Título da crítica: “À entrada têm uma imagem de um avô nazi.” Havia ainda outra fotografia de um homem mais novo, também com uma cruz suástica.

“Isto fez-nos pensar no que é que os donos do hotel nos estão a querer dizer com esta imagem. Este incidente diz muito sobre o estado actual das coisas nesta região da Áustria. Infelizmente, o nosso desejo de visitar esta região montanhosa desapareceu por completo”, lia-se na crítica.

Os donos do hotel contactaram então o site para que removessem as publicações, dizendo que a expressão “avô nazi” era difamatória, tendo em conta que se tratava de uma homenagem ao avô de um dos donos e do tio do outro proprietário. Além disso, argumentavam que o avô e o tio só tinham feito parte da Wehrmacht, o exército que serviu às ordens de Hitler entre 1935 e 1945 – e que o facto de vestirem um uniforme militar alemão não significava que fossem obrigatoriamente simpatizantes nazi.

A plataforma Booking apagou a publicação, mas o TripAdvisor recusou-se a fazê-lo (se bem que a publicação foi entretanto eliminada). Os donos do hotel contactaram o hóspede através de uma das plataformas e avançaram para tribunal. Segundo o advogado que defendeu os proprietários, a fotografia do tio de um deles era a única que tinham dele e foi exposta em sinal de homenagem.

Depois de investigar a identidade das duas pessoas das fotografias, o acusado Thomas K. conseguiu provar que ambos tinham mesmo feito parte do partido nazi, em 1941 e 1943 – os proprietários defenderam-se dizendo que não sabiam. Depois da acção em tribunal, os proprietários decidiram remover as fotografias da entrada do hotel.

O tribunal de Innsbruck acabou por aplicar uma medida cautelar ao delator já que a sua crítica online insinuava que os donos do hotel eram também simpatizantes nazi e, portanto, a reputação dos proprietários ficava acima da liberdade de expressão do hóspede. Ainda assim, o julgamento continuará até ao final do ano em paralelo com um outro processo judicial em que Thomas K. acusa um dos proprietários de o ter ameaçado por telefone para que apagasse a publicação feita no TripAdvisor.