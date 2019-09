Bloggers de viagens portugueses marcam encontro na Covilhã

Cinquenta participantes, entre os quais representantes de 31 blogues de viagens portugueses – com um alcance acumulado de mais de 500 mil seguidores –, vão participar no segundo Encontro Nacional de Travel Bloggers Portugueses que acontece nos dias 7 e 8 de Setembro na Covilhã.

Depois de a primeira edição se ter realizado em Penafiel, este segundo encontro concentra energias na Covilhã e na Serra da Estrela incluindo experiências gastronómicas, um passeio fotográfico com foco na arte urbana local, uma visitas ao espaço New Hand Lab e ao Museu de Lanifícios, bem como um passeio pela serra com paragens no Covão d'Ametade, na Torre e na Piscina das Penhas da Saúde.

“Mais do que uma visita pelos pontos turísticos, pretende-se mostrar os hábitos e costumes covilhanenses através da gastronomia, de eventos culturais e de momentos de conversa com a comunidade, com troca de ideias sobre métodos de viagem, especialmente de forma sustentável”, explica em comunicado a organização do evento composta pelos projectos Adn Aventureiro, Blog 100 fronteiras, From a Soul to a Dream, My Travel Stories e Passaporte no Bolso.

Todos os blogues que se dediquem exclusivamente a conteúdos de viagem podem aderir ao grupo Travel Bloggers PT, desde que sejam portugueses. A adesão é feita através do Facebook e está sujeita a validação.