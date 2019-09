O homem que governou com mão-de-ferro o Zimbabwe durante 37 anos morreu esta sexta-feira, aos 95 anos. Mugabe foi um dos heróis da libertação do Zimbabwe do regime colonial da maioria branca, em 1980, mas acabou por exercer o poder de forma autoritária. Foi afastado da presidência em 2017 pelos seus antigos companheiros de partido e do Exército.