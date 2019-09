BCE pode ter de reavaliar idoneidade de Paulo Macedo à frente da CGD

O Banco de Portugal já tem na sua posse a auditoria interna realizada pelo Banco Comercial Português, que concluiu que Paulo Macedo, na altura com o pelouro dos recursos humanos, está na origem da contratação alegadamente fictícia de João Conceição, o assessor do ex-ministro da Economia Manuel Pinho. Um dossier que o supervisor terá agora de remeter para o Banco Central Europeu (BCE), para que reavalie se Paulo Macedo tem ou não condições de idoneidade para se manter à frente do banco público Caixa Geral de Depósitos, a que preside desde 2017.

Continuar a ler