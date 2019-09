Aigle Azur cancela todos os voos a partir de sábado

A partir de sábado, 7 de Setembro, todos os voos da companhia aérea francesa Aigle Azur vão ser cancelados. Portugal faz parte dos países afectados.

Avança a Lusa que entre os voos suspensos estão incluídos Portugal, Brasil, Ucrânia e Mali,. Em Portugal, a Aigle Azur voava para o Porto, Funchal e Faro. A companhia aérea não garante a devolução do dinheiro dos bilhetes marcados para datas posteriores a sábado.

A Aigle Azur admitiu a situação de insolvência no início desta semana e inicialmente iria manter os voos, mas tal não aconteceu. A insolvência foi declarada devido a uma disputa entre accionistas, segundo a Turisver. A empresa afirmava estar em “sérias dificuldades”. De acordo com a publicação online de turismo, o comunicado referia “deterioração do clima social” na empresa.

Segundo a agência noticiosa Lusa, está ainda em cima da mesa a possibilidade de algum operador comprar uma parte do negócio da Aigle Azur e levar a cabo uma reestruturação na companhia.

O secretário de Estado dos Transportes francês, Jean-Baptiste Djebbari referiu que o governo francês está a prestar assistência à companhia. Paris está a estudar soluções para o problema em conjunto com a Air France. O governante congelou, inclusive, algumas dívidas da Aigle Azur ao Estado francês, refere a Lusa.

O maior accionista da empresa é a chinesa HNA, que também já foi detentora de uma participação na TAP. Os conflitos da empresa francesa envolveram David Neelman que detém 32% da empresa e é accionista da TAP (o grupo Atlantic Gateway, de Neelman e Pedrosa, detém 45% do capital da companhia aérea portuguesa).