“Absurdo” e “ruinoso”, diz António Costa sobre os apoios à mobilidade aérea nas regiões autónomas

O Governo quer transferir a gestão do subsídio social de mobilidade, que apoia as deslocações aérea dos residentes nos Açores e na Madeira dentro do espaço nacional, para as duas regiões autónomas. Em causa está o impacto que este modelo de apoio tem tido nos sucessivos orçamentos do Estado. Em 2014, o último ano em que o anterior modelo vigorou, a mobilidade aérea das regiões autónomas custou menos de 16 milhões de euros. No ano passado, o valor subiu para 75 milhões de euros.

