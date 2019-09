Semenya “imita” Bolt e vai trocar o atletismo pelo futebol

A atleta sul-africana Caster Semenya vai trocar as pistas de atletismo pelos relvados de futebol. Nesta sexta-feira, a bicampeã olímpica dos 800 metros anunciou ter assinado contrato com o JVW Girls, da África do Sul.

Enquanto está impedida de competir no atletismo – não poderá estar nos Mundiais de Setembro, pelo caso dos tratamentos para redução de testosterona –, a atleta tem aproveitado para trilhar o caminho para o futebol, algo já feito por Usain Bolt.

Ainda assim, não começará imediatamente a carreira de futebolista, mas sim apenas na época 2020/21, já que o mercado de transferências para 2019 já fechou.

“Estou grata por esta oportunidade e espero pode retribuir a todos aqueles que tornaram possível a minha presença aqui” revelou, ao site do clube.