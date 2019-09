Fernando Santos e o jogo com a Sérvia: “Sem ser decisivo, é de grande importância”

Fernando Santos abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, em Belgrado, o jogo deste sábado (19h45, RTP1) que marca o reencontro de Portugal com a Sérvia, primeiro obstáculo no arranque da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. Depois do empate (1-1) registado no Estádio da Luz, em Março, os sérvios - entretanto goleados pela Ucrânia - trocaram de treinador, o que deixa o seleccionador português na expectativa em relação à estratégia do novo responsável.

Fernando Santos tem, contudo, a esperança de encontrar uma Sérvia menos cínica e mais disponível para assumir o jogo, ao contrário do que aconteceu em Portugal.

“Sem ser decisivo, é um jogo de grande importância, entre duas equipas que já perderam pontos. Em Portugal, a Sérvia jogou mais na transição rápida, em contra-ataque, mas agora tem um novo treinador, joga em casa, perante o seu público, e precisa de vencer. Por isso, penso que actuará de forma diferente”, resumiu Fernando Santos, reconhecendo “a grande qualidade dos futebolistas sérvios”.

Com a conquista da Liga das Nações, Portugal garantiu, caso venha a necessitar, a presença no play-off, mas Fernando Santos encara a questão por um prisma diferente. O seleccionador português entende que também a Sérvia e a Ucrânia têm garantido o play-off, pelo que o mote terá de ser o apuramento directo.

“Temos de pensar no que temos de fazer: chegar à fase final do Campeonato da Europa através do apuramento directo, de preferência no primeiro lugar”, destacou, insistindo na “qualidade da Sérvia, cujos jogadores actuam nas melhores equipas dos principais campeonatos europeus, que são dos mais cobiçados”, o que coloca frente-a-frente duas selecções “compostas por jogadores de grande capacidade”.

Apesar de tudo, Fernando Santos assume que não sabe “bem o que esperar”. “Vamos avaliar os pontos fortes e menos fortes do adversário. Os primeiros minutos são sempre fundamentais e há que estar concentrados”, advertiu, acabando por adiantar um esboço do opositor.

“Espero uma Sérvia com as linhas mais subidas a procurar pressionar Portugal, em ataque planeado. A nós, compete-nos saber responder, estar preparados e tentar explorar algumas debilidades da Sérvia. Vamos usar todas as armas e dar uma resposta ao nível da nossa capacidade”, concluiu Santos.