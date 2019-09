Ana Catarina Nogueira volta a brilhar no WPT

Ana Catarina Nogueira vai disputar neste sábado pela terceira vez nos últimos quatro torneios as meias-finais do World Padel Tour (WPT). No Madrid Master, nos quartos-de-final, a jogadora portuguesa e a espanhola Paula Josemaría afastaram na tarde desta sexta-feira Lucía Sainz e Gemma Triay, a dupla n.º3 do circuito mundial, com os parciais de 6-3, 3-6 e 7-6.

Perante rivais de enorme qualidade – Sainz e Triay tinham disputado as meias-finais de cinco dos últimos seis torneios do WPT -, Ana Catarina Nogueira (n.º 12) e Paula Josemaría (n.º 17) venceram o primeiro set, por 6-3, após terem conseguido quebrar o serviço às espanholas no quarto jogo.

Porém, no set seguinte, Lucía Sainz e Gemma Triay responderam bem, quebrando o serviço logo no segundo jogo. Nogueira e Josemaría ainda fizeram um “contra break”, mas a dupla n.º 3 do WPT acabou por vencer, por 6-3.

Com tudo adiado para o último set, assistiu-se a um duelo equilibrado até final e sem nenhuma quebra de serviço, o jogo acabou decidido num tie-break dominado em absoluto por Ana Catarina Nogueira, que ao fim de mais de duas horas de jogo garantiu o apuramento.

Nogueira e Josemaría voltam a jogar no Madrid Master neste sábado. Nas meias-finais, a dupla luso-espanhola terá pela frente Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, a dupla n.º2 do WPT que venceu três dos últimos cinco torneio do circuito.

Enquanto em Madrid ainda se disputam os quartos-de-final do quadro principal, em Londres já começou o pré-qualifying para o London Padel Master, torneio que será exclusivamente masculino, e Vasco Pascoal, n.º 109 do WPT, foi afastado no último jogo do pré-qualifying.

O jogador português, fazendo parelha com o espanhol Francisco Jurado Sosa (n.º 137), começaram por afastar Daniel Bressel/Adrián Lopez (6-3, 3-6 e 7-5), seguindo-se um triunfo tranquilo contra Francisco Segura/Enrique López (6-2 e 6-0).

No jogo decisivo para entrar ultrapassar o pré-qualifying, disputado na manhã desta sexta-feira, Pascoal acabou afastado por uma dupla melhor classificada: Sergio Icardo (n.º 93) e Javier Redondo (n.º 87) venceram por 7-6 e 6-3.