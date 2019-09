Inédito de Josefa de Óbidos vai “posar” um mês no Museu de Arte Antiga

É uma espécie de compensação, ainda que temporária, para o facto de o Estado português não ter conseguido comprar a pintura inédita de Josefa de Óbidos (1630-1684) que foi a leilão na Alemanha no final do mês de Maio. A leitura da sina do Menino Jesus (1667) foi vendida em Bona por 220 mil euros (preço de martelo, a que acrescem as taxas e comissões) a um negociante de arte argentino, mas vai poder ser apreciada a partir desta sexta-feira, e durante precisamente um mês (até 6 de Outubro), no átrio do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

A iniciativa partiu do director do MNAA, Joaquim Caetano, que, quando foi contactado pelo negociante Jaime Eguiguren a pedir-lhe um parecer sobre a peça, lhe falou do interesse que o museu português teria em poder mostrar o inédito da artista barroca. “Como o galerista argentino só ia precisar da obra em Outubro, decidimos aproveitar esta janela de oportunidade, que dificilmente voltará a surgir”, contou ao PÚBLICO.

O próprio Joaquim Caetano, um especialista em arte antiga e um dos três comissários da exposição Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português, realizada no MNAA em 2015, vai fazer esta sexta-feira, dia da inauguração, pelas 18h00, a primeira de duas apresentações da obra — a segunda estando já agendada para o dia 3 de Outubro, à mesma hora. Irá então explicar por que A leitura da sina do Menino Jesus é “uma obra absolutamente inédita e de grande qualidade”, que tem “um grande interesse iconográfico e aborda um tema raríssimo”, não apenas na produção artística da autora como na pintura da sua época.

A leitura da sina do Menino Jesus é uma pintura de cores muito vivas, feita sobre uma placa de cobre de pequenas dimensões (22 x 29 cm), de que se sabe agora apenas que se encontrava numa colecção privada na Alemanha quando foi levada a leilão pela casa Plückbaum, e que tinha sido comprada já fora de Portugal na década de 1980.

A pintura representa uma cena pouco comum na iconografia da época: durante a estada da Sagrada Família no Egipto, uma mulher cigana pega na mão do Menino Jesus ao colo da Virgem para lhe ler a sina, rodeados por duas outras mulheres e duas crianças.

Joaquim Caetano explica que a obra, datada de 1667, foi feita numa década em que “a artista se dedicava mais a pinturas de grandes dimensões e grandes retábulos e menos ao pequeno formato”. E avança mesmo a hipótese de Josefa de Óbidos ter pintado esta cena “para uso próprio no contexto do seu gosto por um tema não muito canónico”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mesmo assim, “na pintura flamenga do final do século XV e até nalguma pintura portuguesa das décadas a seguir fez-se muitas vezes a associação de personagens de etnia cigana com a passagem da Sagrada Família pelo Egipto”. O historiador de arte realça, de resto, a proximidade semântica entre os termos “gitanos” e “egiptanos”. E nota que o episódio bíblico do Egipto é muitas vezes enunciado na gravura e na pintura devocional do século XVI através da colocação do “bernó”, o chapéu tradicional cigano que parece um grande disco decorado com faixas de tecido colorido. Luis de Morales (c. 1510-1586), em Espanha, António de Holanda (o pai de Francisco de Holanda) e Diogo de Teixeira (1540-1612), em Portugal, são pintores que representaram a Virgem com vestes e adornos ciganos.

“O que é novo no tempo da Josefa é que conhecemos, não na pintura mas na literatura, vários exemplos em que aparece não só a Virgem a ser acolhida pelas ciganas no Egipto mas também o tema específico em que uma cigana pede a mão do Menino para lhe anunciar a sua vida de paixão e posteriormente de glória, como quem lê o destino”, acrescenta o historiador ao PÚBLICO, citando autores como os espanhóis Frei José Jesus de Maria (1562-1629) e Antonio de Escobar y Mendoza (1589-1669), ou as portuguesas Soror Maria de Mesquita Pimentel e Soror Violante do Céu (1601/7-1693).

“[O professor e escritor] Mendes dos Remédios nota que um dos temas mais recorrentes dessa época era esta adoração das ciganas à Virgem, que terminava com uma dança, e também essa cena um tanto ou quanto picaresca da leitura da sina, mas que era algo de que o público gostava”, acrescenta o director do MNAA. “Há toda uma conjuntura literária e cultural que, no contexto cultural e religioso português da época, ajuda a explicar esta pintura de tema absolutamente inédito”, conclui.