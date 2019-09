Nicki Minaj confessa terminar carreira para se dedicar à família

Foi através de um tweet que a rapper Nicki Minaj anunciou que se ia “retirar” da indústria da música para se dedicar a tempo inteiro à família.

“Decidi retirar-me e ter a minha família. Sei que estão felizes agora. Para os meus fãs, continuem a representar-me, façam-no até à minha morte porque ninguém está a verificar como é que eu estou. Adoro-vos para a vida”, escreveu no Twitter no dia 5 de Setembro, numa mensagem que foi entretanto apagada da conta da cantora.

No mês passado, Nicki tinha anunciado no seu programa de rádio, Queen Radio, a intenção de casar com o seu actual namorado, Kenneth Petty, e que ambos tinham pedido uma licença de casamento uma vez que a cerimónia iria acontecer em menos de três meses.

Não é certo se a intenção da rapper nascida em Trindade e Tobago é colocar um ponto final na sua carreira ou fazer uma pausa para se dedicar à família.

Através de uma resposta a uma fã no Twitter, Nicki confirmou que vai aprofundar este assunto no seu programa.

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️�� https://t.co/eS0oHipwtg