As mãos de Francesco Rosi e o coração de Estaline

As primeiras palavras são de uma filha sobre o seu pai: alto, “dava segurança”. Nas primeiras imagens, essa filha procura esse corpo. Mas Citizen Rosi, realizado por Didi Gnocchi e Carolina Rosi (a filha), não é o documentário biográfico que se podia esperar. Parte de uma obra cinematográfica que pôs as mãos na sociedade italiana, alimentando-se dela e intervindo nela, mas acaba por ser um documentário sobre as aventuras cívicas do cinema de uma era e um retrato da Itália desse tempo.

