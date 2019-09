Uma Dama das Camélias definida pelo grotesco

Demora-se o olhar no cartaz promocional de A Dama das Camélias, nesta nova encenação de Miguel Loureiro que faz a abertura de temporada do lisboeta Teatro São Luiz (desta sexta-feira a 22 de Setembro), e não se suspeita do que está para vir. Carla Maciel, de cabeça ligeiramente tombada para trás, numa pose romântica frente ao espelho, a enfiar-se na pele da cortesã Marguerite Gautier, a deixar que o drama caia sobre si. Nada denuncia, portanto, o seu andar manco e a crescente obstipação com que a sua personagem terá de lidar em palco, num desvario que começa a anunciar-se logo que, antes de descerradas as cortinas, uma voz off anuncia que “o actor Waddington se encontra ligeiramente indisposto, mas acedeu a fazer o espectáculo”.

Continuar a ler