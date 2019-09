O “primeiro spa 100% orgânico e vegan de Portugal” abriu no Algarve

Chama-se D’Spa, abriu no passado dia 26 de Agosto, no Hotel Califórnia Urban Beach, precisamente no centro da cidade de Albufeira, e é “o primeiro spa 100% orgânico e vegan de Portugal”​. Quem o diz é o director do hotel, Luciano Hagge, que revelou que “nenhum dos produtos do spa – quer os produtos de tratamento, quer os produtos utilizados na manutenção do espaço – têm ingredientes de origem animal”.

A ideia de criar um spa vegan surgiu com a preocupação ecológica do Grupo Details Hotels & Resorts, cujos hotéis já existentes “têm um galardão internacional de boas práticas” – o Green Key (Chave Verde, em português). Com este novo spa, o grupo pretende-se candidatar, ainda em 2019, para este galardão, como contou ao Culto Luciano Hagge. A ideia ganhou forma com a parceria do Hotel Califórnia Urban Beach com a SÇENS, uma empresa de Barcelona que fabrica produtos orgânicos e vegan.

A ideia de criar um spa vegan surgiu com a preocupação ecológica do Grupo Details Hotels & Resorts DR O spa abriu portas no passado dia 26 de Agosto DR Fotogaleria DR

Para além disso, “a intenção do spa é proporcionar ao cliente uma sensação de tranquilidade e relaxamento” – daí só poderem estar a usufruir do espaço oito pessoas de cada vez. “Não queremos causar tumulto ou barulho” a quem procura recarregar energias sem se preocupar com o tempo, frisou o mesmo responsável.

De entre os serviços que o spa dispõe, destacam-se os tratamentos multissensoriais diversificados: tratamentos faciais, massagens, experiências a dois, tratamentos Vichy, rituais para homens, rituais pré-natais, tratamentos em grupo e um circuito de águas. Este último combina calor e água com o banho turco e termina com um banho na piscina com vários jactos de água.

O circuito de águas combina calor e água com o banho turco DR A idade mínima para utilizar o circuito de águas é 18 anos DR Fotogaleria DR

Com um investimento estimado de 350 mil euros, o spa está aberto quer a hóspedes, quer a visitantes (das 10h às 20h). Os preços variam entre os 40 e os 200 euros, dependendo da experiência em que o cliente estiver interessado. Contudo, as reservas devem ser feitas com duas ou três horas de antecedência, directamente na recepção do hotel ou ligando para o número geral do alojamento.

Questionado sobre a adesão da população, Luciano Hagge declarou que “as expectativas estão a ser superadas”. “Estamos muito satisfeitos e os hóspedes têm aderido bem à ideia.”

Um hotel só para adultos

O novo spa faz parte do hotel que abriu em Junho deste ano e que resulta da reconversão de um antigo alojamento com mais de quarenta anos. Segundo se pode ler na página oficial deste alojamento, dirigido apenas para maiores de 18 anos (só para adultos), localizado “a um passo da praia e do centro histórico da cidade de Albufeira”, oferece-se “um ambiente contemporâneo e arrojado”.

Além do spa, o hotel, cuja recuperação rondou os quatro milhões de euros de investimento, apresenta um serviço de restauração 24 horas, uma piscina exterior, um rooftop para eventos, 80 quartos espalhados por nove pisos, um ginásio e um lounge cocktail bar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este é um hotel de quatro estrelas, “aberto durante todo o ano”, que presenteia os clientes com quatro tipologias de quartos, de acordo com a sua dimensão, que vai do S ao XL.

O Hotel Califórnia e o D’Spa assumem-se, desta forma, como organic & vegan lovers (amantes orgânicos e vegan), sublinhando os responsáveis, em comunicado à imprensa, que, “mais do que uma tendência”, esta forma de estar “faz parte do ADN do Grupo Details Hotels & Resorts, ao qual pertencem o novo hotel e spa”.

Hotel Califórnia Urban Beach Rua Joaquim Pedro Samora, nº2

8200-145 Albufeira

Telf.: 289076000

Horário: das 10h às 20h

Preço do spa: varia entre os 40 e os 200 euros/dia, consoante a experiência requerida Reserva prévia: 289076000 E-mail

Site

Facebook

Instagram