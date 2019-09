O que colocar nas lancheiras da escola? Há um livro para ajudar os pais

No regresso às aulas, há várias coisas que atormentam os pais. Uma delas passa pela alimentação da prol fora de casa, ao que se soma, muitas vezes, a falta de criatividade dos progenitores. É para ajudar nesta tarefa que Joana Byscaia, criadora do Petit Chef, lançou um livro repleto de sugestões, fáceis e rápidas, que podem tanto servir para variar o pequeno-almoço como para encher as lancheiras do petizes com soluções saudáveis e saborosas.

“Este livro é obrigatório para quem se depara diariamente com a falta de criatividade no que diz respeito ao pequeno-almoço da família e, essencialmente, dos lanches escolares para os mais pequenos”, avalia a apresentadora de televisão Tânia Ribas de Oliveira, citada em comunicado. “De que serve ter uma lancheira de super-herói se depois vai carregada de coisas cheias de açúcar que só fazem mal?”

Foto DR

Entre as receitas, há banana com manteiga de amendoim e frutos secos, um batido multifrutos ou umas deliciosas e nutritivas panquecas de aveia. Tudo idealizado por quem, desde 2005, compreende, enquanto mãe e profissional de cozinha, tanto a curiosidade natural das crianças no mundo da culinária (nasce assim o Petit Chef, uma cozinha pedagógica para crianças a partir dos 6 anos) como a necessidade de combater os maus hábitos alimentares com uma cozinha cheia de sabores.

Foto Uma das receitas do livro

Desde 2011, Joana Byscaia é chef consultora de vários restaurantes e colaboradora assídua na produção de eventos e receitas para várias marcas, nomeadamente Nestlé, Liberty Seguros, Phillips e BP.

O livro Pequenos-Almoços e Lanches Saudáveis para Crianças (Manuscrito Editora), lançado em Junho deste ano, pode ser encontrado em livrarias, como a Bertrand ou Fnac, ou na digital Wook. O preço de capa é de 15,90€.