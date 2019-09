A Índia vai alunar esta noite – vamos fazer figas?

Se tudo correr bem, esta sexta-feira a Índia pode tornar-se o quarto país a pousar na Lua. De acordo com a Organização de Investigação Espacial da Índia (ISRO), espera-se que a sonda Chandrayaan-2 alune entre as 21h e as 22h (hora de Lisboa) – quando na Índia forem 1h30 e 2h30 já de sábado. A Chandrayaan-2 será também a primeira missão espacial a chegar e a explorar o pólo Sul do nosso satélite natural.

Quanto ao lançamento, a aventura da Chandrayaan-2 esteve cheia de percalços e atrasos. Acabou por ser lançada a 22 de Julho, mais de um ano depois do que estava previsto. E, na altura, a sua saída para o espaço ainda chegou a ser adiada uma semana devido a um problema técnico. A em Agosto, começou a orbitar a Lua.

Depois de várias manobras, esta segunda-feira o módulo de aterragem – que se chama Vikram, em homenagem a um dos fundadores da ISRO Vikram Sarabhai – separou-se com sucesso do veículo espacial Chandrayaan-2 (que significa mesmo “veículo espacial” em sânscrito), que ficou a orbitar a Lua.

Nesta sexta-feira, a missão indiana vai atravessar os seus “momentos mais aterradores” com a alunagem, como caracterizou Kailasavadivoo Sivan, presidente da ISRO numa conferência de imprensa, citado pela revista Nature. Segundo a mesma publicação, quando o Vikram estiver a 35 quilómetros de distância da superfície da Lua, abrandará até a uma velocidade de seis quilómetros por segundo. Mesmo que tenha sido escolhido um sítio para a alunagem sem rochas grandes (é uma planície entre duas crateras), um dos receios da equipa da missão é o de que o local onde a Vikram pouse seja ligeiramente inclinado ou que tenha pequenas rochas e que o módulo possa tombar.

O grande objectivo desta missão é explorar, pela primeira vez, o pólo Sul da Lua e mapeá-lo para que se perceba se ainda há fontes de água, o que é atractivo para futuras missões com astronautas. “A razão mais importante para a escolha deste sítio é a elevada probabilidade de se encontrar água lá”, salientou à Nature Mylswamy Annadurai, ex-director do antigo Centro de Satélites do ISRO e que liderou o projecto da Chandrayaan-2 até Julho de 2018.

Já a Chandrayaan-1 – missão indiana lançada em 2008 e que ficou a orbitar a Lua – tinha detectado assinaturas de água gelada na Lua. Além disso, nem só a Índia está interessada no pólo Sul da Lua. A NASA planeia enviar astronautas para lá em 2024.

Próximos passos na Lua

Para explorar o pólo Sul, o módulo lunar Vikram libertará o robô Pragyan (que significa “sabedoria” em sânscrito). Este viajará mais de 500 metros na superfície lunar e recolherá amostras químicas e minerais.

Esta missão também transportou 13 instrumentos que irão recolher dados para que se medir com mais precisão a distância da Terra à Lua e se perceber melhor a sua órbita. Oito desses instrumentos ficaram a orbitar a Lua, três pertencem ao módulo lunar e dois fazem parte do robô.

Os instrumentos irão ainda medir substâncias voláteis, como o hidrogénio e o dióxido de carbono perto do pólo Sul, bem como investigar a sua fonte, composição e distribuição. A medição de sismos na Lua será outra das tarefas destes instrumentos.

Esta missão à Lua custou cerca de cerca de 130 milhões de euros e tem a ambição de afirmar a Índia como uma “potência espacial de baixo custo”. “Este é um testemunho realmente radiante para os rápidos avanços que o país tem feito na ciência e na tecnologia nos últimos anos”, afirmou Venkaiah Naidu, vice-Presidente da Índia, citado pelo site da CNN.

Se tudo correr como planeado, a Índia entra assim no grupo de países que já pousaram na Lua: os Estados Unidos, a Rússia e a China. Este ano, também a Israel esteve prestes a integrar este conjunto de países através da primeira sonda lunar privada, a Beresheet. Contudo, nos momentos finais acabou por falhar a aterragem. Um dos grandes momentos deste ano da exploração da Lua pertenceu à China, que conseguiu que um veículo pousasse no lado oculto do nosso satélite natural. No final deste ano, a China pretende ainda lançar a sonda Chang’e-5.

Os planos da Índia para a Lua não terminam aqui. O país espera voltar a lançar uma missão lunar – a Chandrayaan-3 – entre 2023 e 2024. Em 2022, também pretende lançar uma missão tripulada para o espaço.