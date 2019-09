Luís Montenegro entra na pré-campanha do PSD

Luís Montenegro, ex-líder parlamentar e potencial candidato à liderança do PSD, participa nesta quinta-feira em iniciativas de pré-campanha para as legislativas em Lamego, Viseu. O ex-líder parlamentar vai acompanhar, durante a tarde, o cabeça-de-lista do PSD por Viseu, Fernando Ruas, em contactos com a população em Lamego e, ao final do dia, visita as festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios. É o primeiro adversário confesso de Rio e entrar na pré-campanha.

O convite surgiu por parte da distrital de Viseu, liderada por Pedro Alves, que aproveitou a disponibilidade do ex-deputado para participar na campanha do PSD para as legislativas e o facto de Montenegro ter raízes familiares em Lamego.

Durante o período de campanha oficial para as legislativas, que decorre entre 23 de Setembro e 4 de Outubro, está previsto que o líder do PSD tenha acções em Viseu, e também em Lamego.

O crítico de Rui Rio, que desafiou a liderança do partido em Janeiro deste ano, já teve outros convites para participar em acções de campanha para as legislativas, mas a sua participação ainda não foi acertada. Depois de ter perdido, em conselho nacional, o desafio de levar Rui Rio a eleições internas, Luís Montenegro optou por deixar o espaço mediático (abandonando vários espaços de comentário na televisão e na rádio) e tem-se mantido em silêncio sobre o PSD. Só voltou a aparecer numa acção política em meados de Maio quando esteve no arranque da campanha das eleições europeias, ao lado de Paulo Rangel, na feira de Espinho, a sua terra natal. Nessa altura, o ex-líder da bancada parlamentar disse estar disponível para participar em acções de campanha no PSD, mesmo ao lado de Rui Rio, por considerar que o partido está habituado a “conviver com opiniões diferentes” e “a partir da diferença construir projectos comuns”.

Apesar de, nessa altura, garantir que acreditava numa vitória do PSD, o crítico de Rui Rio ficou em silêncio depois da derrota do partido nas europeias dada a proximidade com as eleições legislativas. O ex-deputado - deixou o Parlamento em Abril de 2018, dois meses depois de Rui Rio ter assumido a liderança do PSD - só deverá voltar a falar sobre o partido depois das legislativas de 6 de Outubro.