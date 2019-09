O antes e o depois da “tremenda passagem” pela maternidade

No dia em que a fotógrafa lituana Vaida Markeviciute-Razmislavice foi mãe pela primeira vez, algo em si mudou para sempre. O corpo transformou-se — temporariamente, é certo —, assim como a sua rotina. Mas não é, de todo, a isso que Vaida se refere. Se algo mudou profundamente foi o seu olhar, a sua mirada. "O olhar de uma mulher muda quando se torna mãe", opina, em entrevista ao portal MyModernMet. "Isso é revelador do quão tremenda é a passagem pela maternidade." Para tornar essa mudança visível, a fotógrafa de 33 anos decidiu fotografar um conjunto de 33 mulheres antes e depois de darem à luz o primeiro filho. A receita de Becoming a Mother, bastante simples, passa por colocar estas mulheres sobre um fundo neutro e debaixo do mesmo tipo de iluminação. Assim se tornam visíveis, sem quaisquer elementos distractivos, as diferenças entre passado e presente — com e sem o primeiro filho. Vamos descobri-las?