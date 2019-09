Dormir sobre o “Brexit”, como um Lorde: os memes que criticam a postura de Rees-Mogg no Parlamento

Jacob Rees-Mog reclinou-se no sofá, com um ligeiro sorriso, e quando se voltou a sentar direito já a postura estava replicada fora do cenário do Parlamento inglês. No final do debate que se prolongou durante a madrugada em Lon, o deputado já protagonizava pinturas renascentistas, saltos em altura, ou sestas no famoso sofá dos Simpsons. O próprio Rees-Mog partilhou um vídeo nas redes sociais oficiais que o mostra, na mesma posição, a deslizar pela relva, por gráficos descendentes do valor da libra ou a nadar no meio de golfinhos.

Deputado conservador pelo círculo eleitoral de North East Somerset, desde 2010, até poderia ter dormido noutras ocasiões, bem no banco de trás do Parlamento, onde antes do Brexit se sentava. E, na verdade, a postura que agora está a ser criticada por ser "arrogante" e "pretensiosa", numa altura em que o Brexit divide o Reino Unido, não é nova. Pelo menos desde 2017 circula um meme que o mostra na mesma posição, também no banco do parlamento, com a legenda Paint me like one of your french girls, replicada também desta vez, mas num banco mais central.

A partir de 2016, durante a campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia, começou a falar-se num Moggmentum, não só porque o deputado milionário começou a ganhar espaço mediático, mas também por causa de um movimento nas redes sociais que parece fazer campanha por ele. Com a ajuda do #moggmentum, não é a primeira vez que o principal opositor de Theresa May, líder do seu partido, se torna viral. Em 2012, o membro do parlamento disse a palavra mais longa alguma vez proferida na Casa dos Comuns, com 29 letras: floccinaucinihilipilification (o acto ou hábito de descrever algo como não tendo valor, explicou). Ao sexto filho, decidiu chamar Sixtus — daí que muitos comentadores políticos se abstenham de chamar a momentos como este aqui representado um simples descuido.