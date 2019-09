Alameda D. Afonso Henriques

Confrontada com a rubrica Cartas ao Director onde é directamente visada a propósito do parque infantil sito na Alameda D. Afonso Henriques, a Junta de Freguesia de Arroios, em nome da presidente, Margarida Martins vem esclarecer o seguinte:

- O parque infantil que motiva a carta da leitora é da responsabilidade da Junta de Freguesia do Areeiro, lamentando-se que a preocupação central seja o ataque à Freguesia de Freguesia de Arroios e não a resolução da situação;

-Apesar de não ser responsabilidade da Junta de Arroios, o caso relatado será de imediato reportado à Câmara Municipal de Lisboa a fim de encontrar uma solução urgente quanto à presença de roedores, a bem da saúde pública e da protecção de todos quanto frequentam aquele espaço.

O contributo de todos é importante para uma melhor convivência em sociedade mas é fundamental que os leitores, antes de criticarem uma entidade - publica ou privada – confirmem se estão a endereçar as críticas à entidade certa. Corre-se o risco de se perder uma oportunidade para resolver uma questão importante. Apesar do assunto não ser da responsabilidade da Junta de Freguesia de Arroios, iremos dar conhecimento às entidades competentes para que haja uma resolução rapidamente.

Junta de Freguesia de Arroios

Curso de Medicina da Católica

O PÚBLICO noticiou (31/8), com o devido relevo, o “chumbo” da Ordem dos Médicos (OM) ao pedido de criação dum novo curso de Medicina por parte da Universidade Católica. Na objecção por parte da OM, não vinculativa, registe-se, avultam quatro itens, a saber: um número insuficiente de professores, problemas de articulação com os hospitais, poucas horas de contacto com os doentes e ensino em inglês. Todas muito válidas. Agora, a decisão final cabe à Agência de Avaliação do Ensino Superior (AAES), presidida por Alberto Amaral, e virá dentro das próximas semanas, ou seja... "amanhã”.

Julgo saber que, para além da Católica, há mais pedidos e a maçonaria não será uma das que ficará quieta. E tenho razões para temer que pelo menos o primeiro pedido estará bem colocado para um “sim”. Vamos voltar ao tempo dos “turboprofessores"? É que a Medicina não é o Direito do “lápis e papel!” Já nem falo do inglês para leccionar... E quais os hospitais que farão ensino pré-graduado? Os privados que nunca o quiseram porque custa tempo e dinheiro? Ou vão “parasitar” os públicos, como são “useiros e vezeiros"? As PPP (parcerias-público-privadas) darão um jeitão... Bom, a “bola” está do lado da AAES e o “parto” está para breve... Felicitando a OM pela lúcida e pertinente opinião negativa que mostrou, espera-se que a citada agência não se deixe “tomar” por dentro... até porque muitos professores de Medicina jubilados e no activo já foram marcando posição na Católica via Bioética...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto