PSOE e Podemos terminam reunião de quatro horas sem progressos

A primeira reunião entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e a plataforma de esquerda Unidas Podemos terminou esta quinta-feira à noite em Madrid, já passava das 21h15 (hora local), sem qualquer progresso. Após quatro horas e meia de conversações entre as delegações dos dois partidos, a reunião revelou-se infrutífera.

Ione Belarra, porta-voz adjunta do Podemos no parlamento, critica a “posição inamovível” dos socialistas que recusam chegar a um acordo para formar um governo de coligação. “O PSOE mantém uma posição inamovível. A terceira via [a negociação do que Sánchez chama ‘programa comum progressista’] é a primeira via de Junho. Vamos embora preocupados. Vieram apresentar-nos o seu programa eleitoral”, afirmou Belarra, citada pelo El País, à saída da reunião. Já os representantes do PSOE não prestaram declarações à saída, mas terão assinalado “diferenças” entre os partidos durante a reunião.

A extrema-esquerda espanhola recusa-se assim a dar o seu apoio parlamentar a um Governo exclusivamente socialista, insistindo em fazer parte do executivo para viabilizar a última proposta feita pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

Ainda assim, os dois partidos mostraram-se disponíveis para continuar as negociações, embora não haja ainda data para uma eventual reunião futura de forma a chegar a acordo e evitar novas eleições.

Faltam 18 dias, até 23 de Setembro, para o prazo-limite de dois meses que a Constituição espanhola confere aos grupos parlamentares para encontrarem uma solução para formar um Governo, depois da tentativa frustrada de investidura de Pedro Sánchez a 23 e 25 de Julho.

Se o impasse se mantiver, o rei Felipe VI deverá marcar eleições para 10 de Novembro, que seriam as quartas legislativas no espaço de quatro anos.

O secretário-geral do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, já tinha avisado esta manhã que o seu partido continua a exigir ao PSOE uma coligação governamental com lugares ministeriais, nomeadamente nos ministérios do Trabalho e da Transição Energética.

“Não queremos que haja políticos no CIS, queremos que haja profissionais de reconhecido prestígio”, disse o líder da extrema-esquerda espanhola depois da oferta feita pelos socialistas de lugares de direcção em instituições do Estado, como o Centro de Investigação Sociológica (CIS, estudos sociológicos) ou a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O dirigente do Unidas Podemos defendeu que algumas das 370 medidas propostas “já foram aprovadas no Congresso dos Deputados [parlamento]” e insistiu na necessidade de governar de forma conjunta.

Pedro Sánchez apresentou na terça-feira passada uma proposta com 370 medidas para tentar convencer a coligação de extrema-esquerda a dar o seu apoio parlamentar a um executivo da exclusiva responsabilidade do PSOE.

O Unidas Podemos exige fazer parte do Governo, enquanto o PSOE recusa esta possibilidade, preferindo apenas ter um acordo de apoio parlamentar com a coligação de partido de extrema-esquerda, uma solução “à portuguesa” como é denominada em Espanha.

Pedro Sánchez ofereceu ao Unidas Podemos “altas responsabilidades” em instituições de Estado, mas com os membros do Unidas Podemos a continuarem fora do Conselho de Ministros.

Os socialistas consideram que a sua proposta, com 370 medidas, está “muito em sintonia” com as políticas do Podemos, defendendo uma maior justiça social, fiscal e ecológica, dando prioridade à luta contra as alterações climáticas e à transição ecológica.

Entre as medidas avançadas, o PSOE compromete-se a derrogar “os aspectos mais lesivos da reforma laboral”, garantir constitucionalmente a actualização da reforma com o aumento da inflação e uma reforma penal para assegurar mais direitos para as mulheres.

O PSOE foi o partido mais votado nas eleições de 28 de Abril último, mas com menos de 30% dos votos precisa do apoio de outras formações políticas, sendo essencial a do Unidas Podemos.

O parlamento espanhol chumbou a 23 e 25 de Julho a recondução de Pedro Sánchez, com o Unidas Podemos a abster-se nessa votação exactamente pelas mesmas razões que hoje levaram a opor-se à proposta dos socialistas.