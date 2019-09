Lordes vão aprovar proposta que trava “Brexit” sem acordo

Não será por acção da Câmara dos Lordes que a proposta de lei que trava um “Brexit” sem acordo irá ser frustrada. Após um longo debate que se estendeu durante a madrugada, os líderes da câmara alta vieram prometer que vão viabilizar esta quinta-feira o diploma, permitindo que chegue ao Palácio de Buckingham.

Especulava-se que os lordes pró-“Brexit” pudessem tentar utilizar disposições parlamentares para adiar o voto sobre a proposta, de forma a que ultrapassasse o período que antecede a suspensão do Parlamento, na próxima semana. Mas por volta da 1h30 desta quinta-feira, foi anunciado um compromisso de que os lordes iriam formalizar a aprovação da proposta esta tarde e reencaminhá-la para a Câmara dos Comuns. Espera-se que os deputados discutam as alterações feitas pelos lordes na segunda-feira e encaminhem o diploma de imediato para a rainha.

Segundo a BBC, os lordes devem dar luz-verde à proposta quando se reunirem esta tarde, às 17 horas.

“Foi uma noite e tanto. Foi um longo debate, e estou grata aos nobres lordes que mantiveram o rumo, o que mostra a importância do trabalho que fazemos mas também das questões que estamos a debater”, disse a líder da bancada trabalhista, Angela Smith.

Na quarta-feira, a oposição contou com o apoio de 21 deputados rebeldes do Partido Conservador para aprovar um diploma que impeça que o Reino Unido abandone a União Europeia a 31 de Outubro sem um acordo que regule alguns aspectos imediatos da relação entre ambos, como por exemplo a fronteira física com a Irlanda.

A aprovação da medida é vista como uma derrota pesada para o Governo de Boris Johnson, que queria levar para as negociações com Bruxelas a possibilidade de uma saída britânica sem acordo. Johnson deverá fazer uma declaração em que irá delinear “a escolha vital” que o país enfrenta, segundo a BBC, que cita um porta-voz de Downing Street.