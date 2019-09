Irmão de Boris Johnson abandona o Governo e o Parlamento

Jo Johnson, irmão do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, abandonou o Governo e disse que vai também deixar de ser deputado, dando como justificação o conflito entre “a lealdade familiar e o interesse nacional”.

A saída de Johnson do Partido Conservador, acontece poucos dias depois do primeiro-ministro ter expulsado 21 deputados do partido por se terem recusado a apoiar a sua estratégia para o “Brexit”. Entre os deputados expulsos está um neto de Winston Churchill e ex-ministro das Finanças, Nicolas Soames, de 71 anos.

Jo Johnson já tinha expressado publicamente apoio a um segundo referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, mas aceitou integrar o Governo quando o seu irmão se tornou primeiro-ministro.

“Foi uma honra representar [o círculo eleitoral de] Orpington durante nove anos e servir como secretário de Estado com três primeiros-ministros”, escreveu Jo Johnson no Twitter. “Nas últimas semanas, tenho estado dividido entre a lealdade familiar e o interesse nacional - é uma tensão irresolúvel e é tempo para outros tomarem os meus lugares como deputado e no Governo”, afirmou.

Jo Johnson era deputado desde 2010 e participou em vários Governos.

O primeiro-ministro agradeceu ao irmão pelo serviço prestado, descrevendo-o como um “ministro brilhante e talentoso” e um “fantástico deputado”. “O primeiro-ministro, tanto como político como irmão, compreende que isto não foi um assunto fácil para Jo”, de acordo com um porta-voz, citado num comunicado.