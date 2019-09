A pizaria de Jamie Oliver vai abrir em Lisboa

Assim que surgiu na fachada a foto e nome de Jamie Oliver, desfez-se o segredo: vai abrir novo restaurante com dedo do chef britânico em Lisboa. Será uma pizaria e promete até ser a “best in town”.

Apesar de no Reino Unido, o império Jamie Oliver ter entrado em insolvência, as operações em Portugal não parecem ter sofrido efeitos da derrocada. Em Lisboa, o Jamie’s Italian continua a funcionar no Príncipe Real e agora a marca avança para a rua do Loreto em novo formato.

“Continuamos no universo da restauração italiana mas com uma variante mais centrada nas pizas e em mais alguns pratos de forno”, avançou à Fugas, Helena Farinha, responsável de marketing da marca em Portugal.

É assim de esperar que no menu da Pizzeria de Jamie surjam outras especialidades italianas, entre as quais canelones e lasanhas.

A pizaria vai ter 66 lugares sentados, adiantou a responsável, e a abertura deverá ocorrer até ao final de Setembro. Fica localizada mesmo em frente do Cinema Ideal e da marisqueira Sea Me, tendo como vizinha próxima a Manteigaria, especializada em pastéis de nata.

Jamie's Italian em Lisboa Nuno Ferreira Santos Jamie's Italian em Lisboa Nuno Ferreira Santos O Jamie's Italian em Lisboa, fotos de Nuno Ferreira Santos Jamie's Italian em Lisboa Nuno Ferreira Santos Jamie's Italian em Lisboa Nuno Ferreira Santos Jamie's Italian em Lisboa Nuno Ferreira Santos Jamie's Italian em Lisboa Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Nuno Ferreira Santos

Já em Maio, aquando da confirmação do processo de insolvência do grupo no Reino Unido, se realçava que “a operação internacional não é afectada por esta tomada de decisão, uma vez que tem conhecido um percurso inverso [àquele vivido na indústria de restauração britânica] – de elevado desempenho, crescimento e robustez, prosseguindo com normalidade o seu desenvolvimento”, lia-se num comunicado do Jamie’s Italian Lisboa. “Também a operação em Lisboa tem conhecido esta tendência” de crescimento, realçavam.

Tanto que, conclui a responsável de marketing, agora trata-se de “consolidar” os dois restaurantes, não estando excluída a possibilidade de no futuro avançarem para a abertura de mais espaços.