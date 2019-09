O galo Maurice pode cantar quando bem lhe apetecer, decidiu o tribunal

Maurice, o galo, estava sob acusações sérias. Os vizinhos mais próximos, um casal que ali possui uma casa de férias, acusava-o de ser barulhento e de cantar demasiado cedo. Ele e companhia, incluindo o cão, mas também as buzinas e a música, um “dossier do barulho”, um “incómodo sonoro”, apontaria o advogado da acusação em tribunal. O caso tornou-se paradigmático em França, elevando-se a uma guerra dos mundos (rural vs. urbano), entre as visitas vindas da cidade em busca de uma imagem idílica de campo e os moradores do campo real. Maurice, galo da ilha de Oléron, seria mesmo elevado a um símbolo da França rural. Esta quinta-feira, o tribunal deliberou a “seu” favor – e multou os acusadores.Le coq Maurice

“É uma vitória para todos os que estão na mesma situação que eu”, comentou a dona do galo, Corinne Fesseau, que vive em Saint-Pierre-d'Oléron há 35 anos. “Espero que crie um precedente”, cita a AFP.

Assim que foi acusado oficialmente de perturbar a paz campestre dos vinhos, Maurice tornou-se uma celebridade mundial – uma petição a favor do galináceo chegou a atingir mais de 140 mil assinaturas, foi criando merchandising e milhares de cartas de apoio chegaram de todos os pontos do mundo, conta a Reuters.

Foto O galo Maurice Regis Duvignau/Reuters

A audiência do caso decorreu em Julho e no tribunal de Rochefort os advogados de Corinne tiveram que defender que a acusação era “ridícula”, porque “os galos fazem parte da vida do campo”.

Ainda assim, a dona do animal contou, refefe o Le Monde, que chegou a tentar acalmá-lo, até pondo lençóis sobre a sua capoeira.

Agora que a situação se resolveu legalmente, Corinne Fesseau pergunta: “Porque não uma lei Maurice para proteger todos os ruídos naturais do campo”?

Maurice venceu a batalha em tribunal Regis Duvignau/Reuters Mensagem de apoio ao galo Regis Duvignau/Reuters Fotogaleria Regis Duvignau/Reuters

Uma ideia que já cá canta há algum tempo: Bruno Dionis du Sejour, presidente da câmara de outra comuna francesa, Gajac, escreveu uma carta aberta em Maio defendendo precisamente isso – incluir os sons do campo, do badalar dos sinos ao cantar dos galos e mugidos das vacas, na lista do património francês, defendendo assim a banda sonora da vida rural contra quaisquer queixas semelhantes, cada vez mais frequentes. Particularmente em zonas como a de Saint-Pierre-d'Oléron, em que a comuna de sete mil habitantes durante boa parte do ano passa a mais de 35 mil no Verão.

O tribunal, além de ter decidido que os queixosos não conseguiram provar que Maurice fosse um incómodo, multou-os em mil euros, a serem pagos por danos a Corinne.

Depois de uma temporada de fama e nervos – e muito trabalho, tendo chegado a criar a associação Les Coqs d’Oléron en colère (galos de Oléron em fúria) –, a dona do galo confessou à porta do tribunal, segundo o Le Monde, que “estava sem voz”. Felizmente, pode sempre contar com a voz do galo. Está visto que agora é que ninguém cala o Maurice.