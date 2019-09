easyJet lança campanha com voos desde 10,99 euros

Pelos quatro aeroportos portugueses abrangidos pela companhia aérea easyJet há dezenas de propostas, para reservar até 10 de Setembro, com preços entre cerca de 11 e 25 euros por trajecto, e para voar de 24 de Setembro a 28 de Março. Segundo informação da empresa, estão disponíveis 35 mil bilhetes.

De Lisboa pode voar-se pelo chamativo preço mínimo de 10,99 euros (desde) para Basileia ou Zurique. Por menos de 15 euros são ainda propostos Funchal, Lyon, Amesterdão, Bordéus, Luxemburgo, Paris e Nice. E até aos 20€ ainda se poderá conseguir Lille, Nantes, Edimburgo, Bristol, Londres, Manchester, Milão, Madrid e Berlim.

Do Porto, os preços mínimos são dedicados a Manchester e Zurique, logo seguidos por Nice, Nantes, Toulouse, Bordéus, Bristol, além da Madeira – todos destinos com preços desde 12 e 15 euros. Até aos 20/21 euros, encontram-se Estugarda, Málaga, Basileia, Genebra, Londres, Lyon e a nova rota para Montpellier. Com preços desde 24,99 euros estão Londres e Luxemburgo.

Por Faro, encontram-se alguns dos valores mais baixos, com vários destes destinos disponíveis desde 10,99 euros (de Bristol a Londres, Liverpool, Basileia, Berlim ou Milão, Paris e Belfast).

Pela Madeira, os preços começam em 13,99 euros (Basileia) e até aos 20 euros são propostos Bristol e Londres, Lisboa e Porto. Berlim e Manchester estão também em destaque desde 27,99 euros.

Segundo informação da companhia, os preços mínimos mostrados no site para esta campanha são por pessoa, com base em duas pessoas com a mesma reserva”.