EDP Renováveis obtém crédito de 150 milhões do BEI para centrais no Brasil

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai emprestar 150 milhões de euros à EDP Renováveis (EDPR) Brasil, segundo comunicado divulgado esta quinta-feira, 5 de Setembro no site da instituição financeira. O empréstimo apoiará o desenvolvimento de centrais de geração de energia solar e eólica no Brasil.

O financiamento permitirá à EDPR produzir cerca de 1,8 TWh (terawatt-hora) por ano de energia limpa até 2023. A linha de crédito de 150 milhões de euros será cedida à EDPR Brasil e depois distribuída pelas várias centrais solares fotovoltaicas e eólicas no Brasil. “A EDPR Brasil pode ainda adquirir dívida sénior a longo prazo de outras instituições financeiras para conseguir todos os recursos necessários para o projecto”.

“Esta operação”, salienta a entidade financeira, “demonstra a preocupação do BEI com as alterações climáticas – não só dentro da União Europeia (UE), como fora”. Reforçando o contributo para capacitar o Brasil a “reduzir as suas emissões de CO2”, o BEI, em comunicado, sublinha os ganhos económicos com a construção de centrais eólicas e solares “reduzindo os custos de importação de energia e de combustíveis, melhorando a segurança energética e a criação de emprego”.

“A UE é o principal parceiro de desenvolvimento na América Latina, o seu investidor número um e o segundo maior parceiro comercial”, recorda o BEI, que acrescenta que desde 1993 apoia este intercâmbio, “através do financiamento de projectos que contribuam para os objectivos da política externa da UE”.

Citado no comunicado do BEI, o CEO da EDPR, João Manso Neto, afirmou: “esta linha de crédito irá ajudar-nos a prosseguir a nossa actividade no Brasil, um país a meio de uma transição para uma matriz energética mais amiga do ambiente. Além disso, estamos especialmente motivados pelo endosso de uma instituição com o calibre do BEI"