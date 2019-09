Portugueses na origem da Associação Europeia de Clubes de hóquei em patins

Os principais clubes europeus criaram nesta quinta-feira a Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA), em Barcelona. São quatro emblemas portugueses que se juntam com o objectivo de “melhorar”, “mediatizar e impulsionar” a modalidade.

FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense são as formações portuguesas que se juntaram ao Noia, Barcelona, Liceo da Corunha e Réus na criação do organismo, formalizado nesta quinta-feira, em Barcelona, de acordo com a nota publicada no site oficial da Oliveirense.

“Melhorar o hóquei em patins como modalidade desportiva e de espectáculo para o público em todos os aspectos. Mediatizar e impulsionar o hóquei em patins em toda a Europa e prestar contributos para o planeamento do calendário internacional são alguns dos objectivos que esta nova associação pretende atingir”, refere o documento.

A EHCA pretende também “ter um papel activo e consultor nas instituições internacionais, nomeadamente na World Skate Europe e na World Skate Mundial, defendendo os interesses dos clubes a nível europeu”, sendo que o próximo passo é o “reconhecimento a nível europeu como único órgão que representa os clubes”.