Gilbert regressa às vitórias e Roglic segue líder da Vuelta

O belga Philippe Gilbert (Deceuninck Quick Step) venceu nesta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, corrida entre Los Arcos e Bilbau, um percurso de 171,4 quilómetros, continuando o esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) na liderança.

Gilbert, de 37 anos e antigo campeão do mundo, atacou no Alto del Vivero e seguiu isolado nos últimos seis quilómetros, para chegar à meta em 3h48m18s, com dois segundos de avanço sobre os espanhóis Alex Aranburu (Caja Rural) e Fernando Barceló (Euskadi Murias).

O pelotão, com todos os favoritos, entrou a 3m15s do vencedor, não havendo mudanças na geral individual: Roglic segue de vermelho, com o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) segundo, a 1m52s, e o colombiano Miguel Angel López (Astana) terceiro, a 2m11s.

Na sexta-feira, disputa-se a 13.ª etapa, entre Bilbau e Los Machucos (Cantábria), na distância de 166,4 quilómetros.