Espanha e Itália imparáveis sem evitarem algum sofrimento

Espanha venceu (1-2) pela primeira vez em solo romeno — depois de um historial de três empates e três derrotas —, conservando, assim, a liderança isolada do Grupo F de qualificação para o Euro 2020, só com vitórias, com cinco pontos de vantagem sobre a Suécia, que goleou (0-4) as Ilhas Feroé, em Torshavn.

Com golos de Sergio Ramos (29’ g.p.) e Paco Alcácer (47’), La Roja actuou sob forte carga emocional, em memória da filha do ex-selecionador Luis Enrique, homenageada com um minuto de silêncio e com as duas selecções a respeitarem o luto do antecessor de Robert Moreno.

O domínio castelhano, exercido desde o início, foi sendo contestado pelo guarda-redes Tatarusanu, com um punhado de defesas extraordinárias. Exibição que foi adiando até ao limite o golo da selecção visitante, mantendo depois o jogo em aberto até ao início da segunda parte.

O muro romeno, que acabaria por ceder na sequência de um penálti muito forçado, por pisão a Ceballos, aguentou até ao intervalo, para voltar a sofrer um rombo logo após o reatamento da partida de Bucareste. Depois de três tentativas, Paco Alcácer conseguiu, por fim, bater Tatarusanu, antecipando um cenário definitivo que Florin Andone (59’) ousou questionar, ao reduzir num golpe de cabeça que voltou a deixar o desfecho em aberto. Especialmente depois da expulsão do central Diego Llorente, obrigado a travar em falta o avançado George Puscas, mesmo no limite da grande área.

A Roménia não marcou, mas passou a pressionar e dominar um adversário ferido, salvo in extremis pelo instinto de sobrevivência de Kepa Arrizabalaga, já no período de compensação. O guarda-redes espanhol evitou duas vezes no período de um minuto, de forma incrível, que a Roménia conseguisse empatar por Puscas, conservando uma vantagem importante para carimbar o apuramento, já que na sexta ronda, no domingo, os espanhóis recebem as Ilhas Feroé e podem beneficiar do resultado do Suécia-Noruega, em Estocolmo. Noruega que ontem venceu (2-0), na recepção a Malta, com dois golos na primeira parte, ocupando o terceiro lugar do grupo, a dois pontos dos suecos e a sete dos espanhóis.

Itália consegue o pleno

A selecção italiana venceu a Arménia (1-3) na deslocação a Ierevan e soma por vitórias os cinco jogos disputados, liderando isolada o Grupo J. A squadra azzurra está na iminência de poder confirmar a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2020, o que poderá ficar praticamente definido caso vença a Finlândia, no domingo, em Tampere, apesar de os nórdicos não desarmarem, tendo somado a quarta vitória seguida, ao baterem (1-0) a Grécia.

O avançado do Torino Andrea Belotti foi determinante na reviravolta operada pelos italianos, que tiveram de recuperar de um golo de desvantagem na sequência de um remate fulminante de Karapetian (11’). Belotti igualou antes de atingida a primeira meia hora de jogo, tendo acabado a primeira parte a falhar de forma incrível o segundo, instantes depois de a Arménia ficar reduzida a dez unidades por expulsão (forçada) de Karapetian, numa altura em que Belotti já tinha visto um golo bem anulado.

Em superioridade, os transalpinos partiram em busca da vitória, tendo desperdiçado inúmeras oportunidades antes de o novo reforço da Roma, Henrikh Mkhitaryan, ter ameaçado a estratégia de Roberto Mancini. O ex-Arsenal dispôs de duas ocasiões para colocar a Arménia de novo em vantagem, mas acabou por não definir da melhor forma os lances que podiam ter mudado o rumo do jogo.

Pellegrini (77’) dissipou quaisquer dúvidas sobre a superioridade italiana e Belotti (80’) resolveu a questão. O árbitro anularia ainda (erradamente) o terceiro golo ao avançado, sem com isso interferir numa vitória que deixa a squadra azzurra mais próxima do objectivo.