Ana Catarina Nogueira pela quinta vez consecutiva nos “quartos”

Pela quinta vez consecutiva, Ana Catarina Nogueira qualificou-se para os quartos-de-final de um torneio do World Padel Tour (WPT). Na manhã desta quinta-feira, no Madrid Master, a jogadora portuguesa e Paula Josemaría afastaram em dois sets Teresa Navarro e Lucía Martínez Gómez, e garantiram novamente um lugar entre as 16 melhores duplas do circuito internacional. Miguel Oliveira foi afastado.

Começa a tornar-se habitual e ajuda a consolidar a posição de Ana Catarina Nogueira no top-16 do WPT, o que garantirá à jogadora portuguesa a presença em Dezembro no Master Final, em Barcelona.

Em apenas 1h22m, a jogadora do Porto, actual n.º 12 do WPT e Josemaría, nº 17, voltaram a ultrapassar mais um obstáculo em Madrid. Depois de na véspera terem vencido por um duplo 6-1, nos oitavos-de-final a dupla luso-espanhola defrontou Teresa Navarro (n.º 21) e Lucía Martínez Gómez (n.º 24) e triunfou, por 6-4 e 6-3.

Ana Catarina Nogueira irá agora lutar por um lugar na meia-final do Madrid Master nesta sexta-feira. As adversárias da padelista portuguesa serão as vencedoras do duelo entre Lucía Sainz (n.º 6)/Gemma Triay (n.º 6) e Andreína de Los Santos (n.º 59)/Manuela Isabel Alaga (n.º 85).

Quando a Miguel Oliveira, que igualou em Madrid a melhor participação de um jogador masculino português este ano no WPT, acabou por oferecer uma boa réplica a uma das melhores duplas do circuito, mas fazendo par com Christian Fuster foi derrotado por Javier Ruiz e Uri Botello, espanhóis que repartem a 12.ª posição do WPT, em dois sets: 6-3 e 7-6.