Museu Nacional de Etnologia encerra exposição permanente para obras até dia 15

A exposição permanente do Museu Nacional de Etnologia (MNE), em Lisboa, está encerrada desde terça-feira e assim permanecerá até 15 de Setembro, devido a obras no pavimento de duas salas, anunciou esta quinta-feira a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). Em compensação, o acesso às duas reservas visitáveis do museu, as Galerias da Vida Rural e as Galerias da Amazónia, será gratuito.

O acesso a estas galerias continua a ser feito em visitas com lotação limitada a 30 pessoas: às terças-feiras, das 14h às 15h30 e das 16h às 17h30, e de quarta-feira a domingo, das 10h30 às 12h, e das 14h às 15h30, e das 16h às 17h30. A Biblioteca/Mediateca encontra-se igualmente aberta ao público no horário normal, de segunda a sexta-feira.

O acervo do MNE reúne objectos oriundos de diversas partes do mundo. Na exposição permanente, O museu, muitas coisas, é possível ver marionetas do teatro de sombras de Bali, bonecas do Sudoeste de Angola, tampas de panelas com provérbios de Cabinda, máscaras e marionetas do Mali, esculturas nkisi e instrumentos musicais populares portugueses, entre outras peças.

O edifício onde o museu se encontra actualmente foi inaugurado em 1976 e desenhado pelo arquitecto António Saragga Seabra. Em 2000, sob proposta do então director, Joaquim Pais de Brito, o arquitecto Eduardo Trigo de Sousa desenhou um projecto de ampliação do edifício, através do qual o museu ganhou um novo espaço de biblioteca/mediateca, duas áreas de reserva e o jardim envolvente. A exposição permanente abriu ao público em 2013.

As Galerias da Vida Rural e as Galerias da Amazónia foram inauguradas, respectivamente, em 2000 e 2006