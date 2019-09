“Fui habituado a gerir os medos, que sempre foram momentos de ruptura, de empurrão”

O encontro aconteceu na Sociedade Hípica Portuguesa, no Campo Grande, em Lisboa, o espaço onde o actor esteve a gerir o seu medo para poder seguir em frente. Foi ali que aprendeu a lidar com a imprevisibilidade dos cavalos, com a fragilidade e com a força que irrompe sem aviso nos bichos, antes de interpretar João Fernandes, proprietário de uma herdade a Sul do Tejo nos anos antes e depois da Revolução portuguesa. É a personagem central de A Herdade, o filme de Tiago Guedes que hoje compete no Festival de Veneza. Há uma suavidade em Albano, mas isso é uma introdução a uma evidente capacidade territorial, de afirmar o corpo num cenário: aqui como no júbilo e loucura de Sara, a mini-série de Marco Martins, ou no confronto com os fantasmas de Um Elétrico Chamado Desejo, de Tennessee Williams, o maior dos quais sendo o Stanley Kowalski de Marlon Brando.

