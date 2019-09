Ensaio sobre a cegueira

É uma bela bofetada de luva branca à hegemonia americana, esta Ameaça em Alto Mar – inscrito na honrosa linhagem dos thrillers de submarinos que nos deu A Caça ao Outubro Vermelho ou K-19, o primeiro (!) filme do francês Antonin Baudry vai mais lá atrás, com ecos dos thrillers apocalípticos dos anos 1960 como Missão Suicida de Sidney Lumet. E a coisa não é para menos: este é um jogo de xadrez geoestratégico cheio de armadilhas onde pôr o pé no sítio errado pode espoletar uma guerra nuclear, e só um ouvido de excepção pode notar a diferença entre um transeunte e um inimigo. Aliás, está mesmo aí um dos grandes trunfos de Ameaça em Alto Mar: tudo se joga literalmente no que não se vê, nas “assinaturas sonoras” (bela definição) invisíveis a olho nu, mas que são tão inconfundíveis como uma cicatriz ou um sinal.

