Brad Pitt fala abertamente sobre o seu alcoolismo e o caminho até à sobriedade

Quando o anúncio do divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt caiu como uma bomba, houve vários relatos que davam conta que na origem do desentendimento estaria o facto de o actor beber em demasia. Nenhum dos dois, na época, confirmou a história, mas, agora, numa entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, Pitt fala abertamente do seu problema com o álcool e do ano e meio que, depois da separação, em 2016, passou nos Alcoólicos Anónimos (AA).

“Eu tinha levado as coisas ao máximo, por isso retirei a mim próprio o meu direito de beber”, disse àquele diário, ao qual confirmou o seu compromisso em manter-se sóbrio.

O protagonista de Era Uma Vez em… Hollywood, ao lado de Leonardo DiCaprio, escusou-se a avançar detalhes sobre o que teria acontecido entre si a ex-mulher — “Havia coisas de família a acontecer. Vamos ficar por aqui.” —, mas não se furtou a ser claro sobre a sua passagem pelos AA. De acordo com Pitt, o grupo em que se inseriu era um “espaço seguro onde havia pouco julgamento” entre pares. “Na verdade”, resumiu, “foi realmente libertador expor apenas os lados mais negros. (...) Há um grande valor nisso”.

No Vietname, em 2006 REUTERS/Trung NghiaTuoi O casal com os seis filhos AFP PHOTO/Toru YAMANAKA Em 2008, grávida de gémeos REUTERS/Jean-Paul Pelissier No festival de cinema de Cannes, em 2009 AFP PHOTO/MARTIN BUREAU Em 2014, à chegada à anteestreia do filme "Maléfica", protagonizado por Jolie REUTERS/Mario Anzuoni Com as filhas Zahara e Shiloh REUTERS/Stefano Rellandini Em 2012 AFP PHOTO/ELVIS BARUKCIC Na estreia do filme "O Estranho Caso de Benjamin Button", em 2008 REUTERS/Issei Kato As revistas People e a Hello! Magazine fizeram a cobertura exclusiva do casamento, em 2014 DR Fotogaleria

Sobre o filme Ad Astra, que estreia nas salas nacionais a 19 de Setembro, Pitt confidencia que, durante as filmagens, acabou por revisitar os seus momentos mais sombrios. “A verdade é que todos carregamos dor, tristeza e perda”, disse.

Angelina Jolie e Brad Pitt estiveram juntos durante 11 anos e têm seis filhos: Maddox, de 18 anos, Pax, com 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 13 e os gémeos Vivienne e Knox, de 11 anos.